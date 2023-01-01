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Благовещенск
Благовещенск
Профиль пользователя Milki.mi55
О себе
Всем привет, я очень люблю пообщаться на разные темы, слушаю разную музыку ( мне не принципиально), так же люблю рисовать и поесть. Здесь ищу друзей, так как в дальнейшем буду жить в Благовещенске, так чтобы помогли сориентироваться и просто чтобы было с кем пообщаться и погулять. Так же не против познакомиться и с людьми из других городов :)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт
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