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Благовещенск
Профиль пользователя Milki.mi55

фото пользователя Milki.mi55

О себе

Всем привет, я очень люблю пообщаться на разные темы, слушаю разную музыку ( мне не принципиально), так же люблю рисовать и поесть. Здесь ищу друзей, так как в дальнейшем буду жить в Благовещенске, так чтобы помогли сориентироваться и просто чтобы было с кем пообщаться и погулять. Так же не против познакомиться и с людьми из других городов :)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

Благовещенск → пообщаться

Друзья и компания

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