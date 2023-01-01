О себе

Всем привет, я очень люблю пообщаться на разные темы, слушаю разную музыку ( мне не принципиально), так же люблю рисовать и поесть. Здесь ищу друзей, так как в дальнейшем буду жить в Благовещенске, так чтобы помогли сориентироваться и просто чтобы было с кем пообщаться и погулять. Так же не против познакомиться и с людьми из других городов :)