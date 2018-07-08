Благовещенск
Профиль пользователя LighthouseKeeper

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О себе

Организовал настольно-ролевой клуб. Жду гостей. Куча настолок и ролевых систем

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия

События пользователя

Благовещенск → собрать компанию

Клуб настольно-ролевых игр

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