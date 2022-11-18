Благовещенск
Профиль пользователя Lastf1rst

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О себе

Увлекаюсь кино (выпускник киношколы), компьютерной графикой (работаю аниматором), музыкой. Играю в ЧГК и квизы. Люблю гулять пешком, плавать, ездить на велике.

Профиль обновлён 24 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба
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