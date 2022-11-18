Благовещенск
Профиль пользователя Kroll
О себе
Хочу поиграть в настолки типа D&D, но не с кем, и игр нет.
Слушаю в основном рок, но не против другой музыки, если она попадает под настроение.
Немного стримлю на твич. Уже несколько месяцев хочу сделать картонного робо-зайца из 'Ну, погоди!', но всё руки не доходят.
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
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