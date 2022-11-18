Хочу поиграть в настолки типа D&D, но не с кем, и игр нет. Слушаю в основном рок, но не против другой музыки, если она попадает под настроение. Немного стримлю на твич. Уже несколько месяцев хочу сделать картонного робо-зайца из 'Ну, погоди!', но всё руки не доходят.

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

📺 Политика 🏢 Работа 🏫 Учеба ✝️ Религия 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Благовещенск → прогуляться, перекусить Давно не гулял просто так. Пообщаемся.

Ищешь друзей и компанию в городе Благовещенск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Благовещенск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.