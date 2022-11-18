Благовещенск
Профиль пользователя Kapikina

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О себе

Люблю кошек и розовый цвет 🐈🎀
Педагог, занимаюсь музыкой и театром
Люблю узнавать все новое: людей, места, информацию 👼🏻

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Благовещенск → прогуляться, перекусить

Съедим пасты ??🍤😜

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stacia
Хабаровск → Другое

Потусить на пляже

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