Благовещенск
Профиль пользователя Joni
О себе
Смотрю аниме, эта анимация давно стала частью моей жизни.
Школа превосходства, Ванаачмен, КДР, АТ, Тедрать смерти и многое другое.
Занимаюсь боксом, правда всего четыре месяца. До этого занимался другими видами спорта.
Люблю музыку, в основном различный рок.
Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.
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