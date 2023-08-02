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Благовещенск
Благовещенск
Профиль пользователя Arni0906
О себе
Мне очень нравится ходить, ездить на велосипеде, общаться с интересными людьми, а ещё обожаю кинотеатры)))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино
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