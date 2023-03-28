Бийск
Профиль пользователя Vika_unless
О себе
Викусик, 13, Бийск – Приветик) я люблю прям очень гулять и . Я хочу найти друга, подругу без разницы 💋🙈рост 158💗зз стрелец ♐ люблю музыку послушать ,, живу в заречье ❤️жду тебя...😔
Профиль обновлён 28 марта 2023 г.
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