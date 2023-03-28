настолки, пк гейминг, консольный гейминг, шутеры, сурвачи, алкоголь, активный отдых, музыка..любая..лишь бы заходила. в фаворитах классика и панк-рок. переехали с девушкой в Бийск. точнее в село Лесное. Ищем новых друзей. я 89го, девушка 98го. я метролог в нефтянке, она айтишник в МТС диджитал. имеется велосипед.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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