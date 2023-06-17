⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Бишкек

Бишкек
Профиль пользователя O_stea

фото пользователя O_stea

О себе

Привет! Меня зовут Карина, мне 25 лет. Работаю с графиком 2/2. Я хотела бы найти подруг ,чтобы можно было ходить друг к другу в гости (ну, или только ко мне). Встречаться на кофе, ездить в зоопарк ,в парки, в музеи, ходить в театры, в различные заведения, кататься на самокатах/великах, делиться различными знаниями и опытом и просо весело проводить время.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Москва → сходить на мероприятие
Сходить на группу ВДА

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое
Найти подругу
маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое
Ищу тебя, подруга💥
маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое
Ищу модель на окрашивание волос ✨
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Бишкек

Ищешь друзей и компанию в городе Бишкек?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Бишкек.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.