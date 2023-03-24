Бишкек
Профиль пользователя NurDenis
О себе
Вот как порыв ветра. Бывает где-то замаячит отблеск маяка "Что-то новое" и моё внимание стремится туда.
Любознательность это я. Медицина, IT сфера, управление, инвестирование, производство какой-нибудь фигни для ЛЭП или чего-нить ещё - не важно, что именно. Важно как это сделано и как это работает!
Социальный психолог не проработавший ни дня. Фрилансер - разработчик сайтов. Не женат, да и не на ком пока что.
Как-то так
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
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