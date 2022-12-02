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Бишкек
Профиль пользователя MariaBell

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О себе

Я по жизни ничем не занимаюсь. Все очень базово: учеба, подработка, чтение книг любых жанров, просмотры всего подряд от дорам, аниме и мультфильмов до серьезных картин, ютуба, ужасов и т.д. Слушаю тоже все подряд, т.к. меломан. Больше за онлайн общение, домосед, интроверт, все дела✌🏻

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать
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