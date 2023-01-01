О себе

Хорошо разбираюсь в чае и кофе.

Люблю кошек, интересуюсь ветеринарией и зоопсихологией кошек, могу дать совет или рекомендацию по содержанию и уходу за кошками.

Интересуюсь медициной, докмед ❤️

Обожаю Симпмонов и подобные м/с