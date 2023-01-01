⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Бишкек
Бишкек
Хорошо разбираюсь в чае и кофе.
Бишкек
Профиль пользователя Julia_78
О себе
Хорошо разбираюсь в чае и кофе.
Люблю кошек, интересуюсь ветеринарией и зоопсихологией кошек, могу дать совет или рекомендацию по содержанию и уходу за кошками.
Интересуюсь медициной, докмед ❤️
Обожаю Симпмонов и подобные м/с
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Другие пользователи из города Бишкек
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам