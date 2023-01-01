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Бишкек
Профиль пользователя Julia_78

фото пользователя Julia_78

О себе

Хорошо разбираюсь в чае и кофе.
Люблю кошек, интересуюсь ветеринарией и зоопсихологией кошек, могу дать совет или рекомендацию по содержанию и уходу за кошками.
Интересуюсь медициной, докмед ❤️
Обожаю Симпмонов и подобные м/с

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💨 Кальян
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