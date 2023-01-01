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Бишкек
Бишкек
Профиль пользователя Inna13
О себе
Работаю в театре. Создаю интересные вещицы своими руками. Люблю гулять и слушать музыку. Ищу подруг для душевных бесед и весёлых прогулок 😃
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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