Бишкек

Профиль пользователя Inna13

О себе Работаю в театре. Создаю интересные вещицы своими руками. Люблю гулять и слушать музыку. Ищу подруг для душевных бесед и весёлых прогулок 😃

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Бишкек