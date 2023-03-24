Бишкек
Профиль пользователя Bian.loved9
О себе
Меня очень сильно тянет музыка 🎶 и книги , в основном классика , фентези книги 📚 так же хочу научиться играть на гитаре
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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