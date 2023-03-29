Бирск
Профиль пользователя Sinshine
О себе
Люблю читать , ходить гулять
Профиль обновлён 30 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
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