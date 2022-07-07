Люблю настолки Слушаю рок По вечерам люблю зависать на скейтпарке и пить кофе Периодически прокатываюсь до загородных карьеров, смотрю на воду и ловлю дзен

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

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Ульяновск → Другое Общение на различные темы с дебильным юмором

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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