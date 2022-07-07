Биробиджан
Профиль пользователя Law79

фото пользователя Law79

О себе

Люблю настолки
Слушаю рок
По вечерам люблю зависать на скейтпарке и пить кофе
Периодически прокатываюсь до загородных карьеров, смотрю на воду и ловлю дзен

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Биробиджан → пообщаться

Скинь свой любимый мем или трэк ☺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя InochiNoKi
Петропавловск-Камчатский → Другое

Играешь во что-нибудь?

маленькое фото пользователя Captain_Boot
Ульяновск → Другое

Общение на различные темы с дебильным юмором

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