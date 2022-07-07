Биробиджан
Профиль пользователя Law79
О себе
Люблю настолки
Слушаю рок
По вечерам люблю зависать на скейтпарке и пить кофе
Периодически прокатываюсь до загородных карьеров, смотрю на воду и ловлю дзен
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор
Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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