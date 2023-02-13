у меня много увлечений:варю мыло, делаю духи, рисую на одежде, люблю готовить, маникюр, макияж, читаю книги, пишу книгу и стихи, кино и сериаломан, немного интересуюсь газосваркой, медетирую, разбираюсь в мебеле и в банковской сфере, всего по чуть чуть)ещё занимаюсь время от времени, на фитнес коврике корячусь)стрелять ещё немного умею)интересуюсь психологией, на веб дизайн поступила недавно)

Профиль обновлён 15 февраля 2023 г.

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