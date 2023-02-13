Березники
Профиль пользователя Ulia1995Syper
О себе
у меня много увлечений:варю мыло, делаю духи, рисую на одежде, люблю готовить, маникюр, макияж, читаю книги, пишу книгу и стихи, кино и сериаломан, немного интересуюсь газосваркой, медетирую, разбираюсь в мебеле и в банковской сфере, всего по чуть чуть)ещё занимаюсь время от времени, на фитнес коврике корячусь)стрелять ещё немного умею)интересуюсь психологией, на веб дизайн поступила недавно)
Профиль обновлён 15 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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