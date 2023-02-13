Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Березники → пообщаться Хотелось бы пообщаться, а там как пойдёт может и подружимся😉

Ростов-на-Дону → Другое Банально? Но я люблю общение онлайн! Давай дружить)

Воронеж → Другое Меня зовут Наталья, хочу общаться и найти друзей

Екатеринбург → Другое Как понять, что ты не одинок?

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Березники.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.