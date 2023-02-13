Березники
Профиль пользователя Masha83

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фото #2 пользователя Masha83

О себе

С чувством юмора, люблю слушать музыку, смотреть интересные фильмы

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Березники → пообщаться

Хотелось бы пообщаться, а там как пойдёт может и подружимся😉

Березники → пообщаться

Ищу друзей, люблю общаться, по юморить.

Пермь → пообщаться

Найти новых друзей, интересное общение

Участие в других событиях

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Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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Ищу друзей. Буду рада новым знакомствам

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