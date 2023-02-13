Березники
Профиль пользователя Masha83
О себе
С чувством юмора, люблю слушать музыку, смотреть интересные фильмы
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Королев → Другое
Пообщаться о жизни
Москва → Другое
Посоветуйте детективный сериал
Сочи → Другое
Я хочу найти подружек
Екатеринбург → Другое
Как понять, что ты не одинок?
Москва → Другое
Поговорим о чём-нибудь?)
Воронеж → Другое
Меня зовут Наталья, хочу общаться и найти друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Банально? Но я люблю общение онлайн! Давай дружить)
Каменск-Шахтинский → Другое
Ищу друзей. Буду рада новым знакомствам
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