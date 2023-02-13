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Березники
Профиль пользователя Epic

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О себе

Работаю в продажах, занимаюсь спортом, увлекаюсь видеоблогами, музыкой

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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