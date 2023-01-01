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Бердск
Профиль пользователя MajjjoR42

фото пользователя MajjjoR42

О себе

Нравится просто погулять, обычно это делаю один. Но вдвоём-втроём тоже классно.

Люблю всякие тренинги, игры - сам несколько знаю, могу показать.

Катаюсь на сноуборде с горы, и на лыжах по лесу. На плюшках с сыном )

Веду ютуб-канал, с горячим интересом общаюсь на эту тему 😅 съемки, продвижение, колобы и тд

Всех новых друзей находил в путешествиях, поэтому мы в разных городах и странах. Одиноко.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Бердск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, покушать в вилке-ложке, или по шавухе 🥙

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