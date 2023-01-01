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Бердск
Нравится просто погулять, обычно это делаю один. Но вдвоём-втроём тоже классно.
Бердск
Профиль пользователя MajjjoR42
О себе
Нравится просто погулять, обычно это делаю один. Но вдвоём-втроём тоже классно.
Люблю всякие тренинги, игры - сам несколько знаю, могу показать.
Катаюсь на сноуборде с горы, и на лыжах по лесу. На плюшках с сыном )
Веду ютуб-канал, с горячим интересом общаюсь на эту тему 😅 съемки, продвижение, колобы и тд
Всех новых друзей находил в путешествиях, поэтому мы в разных городах и странах. Одиноко.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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