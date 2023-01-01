О себе

Нравится просто погулять, обычно это делаю один. Но вдвоём-втроём тоже классно.



Люблю всякие тренинги, игры - сам несколько знаю, могу показать.



Катаюсь на сноуборде с горы, и на лыжах по лесу. На плюшках с сыном )



Веду ютуб-канал, с горячим интересом общаюсь на эту тему 😅 съемки, продвижение, колобы и тд



Всех новых друзей находил в путешествиях, поэтому мы в разных городах и странах. Одиноко.