Белово
Профиль пользователя Anna42
О себе
Интересует тема внутреннего развития, много чего интересно, вообще считаю саму жизнь - большим прекрасным подарком!
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор
События пользователя
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