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Белорецк
Профиль пользователя Guz_el

фото пользователя Guz_el

О себе

Люблю походы на природу,лес,горы.

Люблю дорогу,поездки дальние

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить
Вечер бесед на любимую вашу тему

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pm_Rustam
Москва → Другое
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Красноярск → Другое
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