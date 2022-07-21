Люблю рисовать животных и людей. Люблю слушать веселую музыку. Обожаю котов и собак . Мне нравится весна ,весной очень красиво

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор

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