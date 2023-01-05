Белореченск
Профиль пользователя Arina_L
О себе
Любою гулять, кататься на велосипеде, общаться на различные темы, ходить на мероприятия. Желаю найти подругу/друга.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
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