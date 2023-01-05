Любою гулять, кататься на велосипеде, общаться на различные темы, ходить на мероприятия. Желаю найти подругу/друга.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Ищешь друзей и компанию в городе Белореченск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Белореченск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.