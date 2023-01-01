О себе

Постоянно слушаю музыку,без нее жизни нет. Я меломан,но в основном слушаю рок,как современные группы,так и старые. Из любимых исполнителей Noize MC, lumen... Занимаюсь рисованием в аниме стиле(смешан с реализмом,ни туда ни туда в общем) пишу стихи на наболевшие темы. Могу поддержать в целом любой диалог. Мне бывает тяжело первой завести диалог,но я всегда стараюсь. Буду рада любым новым знакомствам