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Белогорск
Белогорск
Профиль пользователя Utochka
О себе
Постоянно слушаю музыку,без нее жизни нет. Я меломан,но в основном слушаю рок,как современные группы,так и старые. Из любимых исполнителей Noize MC, lumen... Занимаюсь рисованием в аниме стиле(смешан с реализмом,ни туда ни туда в общем) пишу стихи на наболевшие темы. Могу поддержать в целом любой диалог. Мне бывает тяжело первой завести диалог,но я всегда стараюсь. Буду рада любым новым знакомствам
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
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