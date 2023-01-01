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Белогорск
Профиль пользователя Milka_6833

фото пользователя Milka_6833

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулся 31 участник

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