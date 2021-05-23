Белгород
Профиль пользователя YLLa
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Краснодар → Другое
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Санкт-Петербург → Другое
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы)
Санкт-Петербург → Другое
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Подольск → Другое
поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Москва → Другое
Поговорить на любую тему)
Санкт-Петербург → Другое
Излить душу
Москва → Другое
Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.
Москва → Другое
Может, шахматы, или шутеры?
Кингисепп → Другое
Початиться, мб подружиться
Москва → Другое
Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту
Белгород → Другое
Поддержать разработчика с Пикабу
Ульяновск → Другое
Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам
Санкт-Петербург → Другое
Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке
Новороссийск → Другое
Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.
Москва → Другое
Хочу найти компанию поиграть и пообщаться
Москва → Другое
По общаемся, зарубимся в какую нибудь игру) Сериалы, книги.
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