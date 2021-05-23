Белгород
Профиль пользователя YLLa

фото пользователя YLLa

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Тестим приложение)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Darya0406
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы)

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя ResQ
Подольск → Другое

поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Lina23
Санкт-Петербург → Другое

Излить душу

маленькое фото пользователя TramvayVray
Москва → Другое

Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.

маленькое фото пользователя MNIXenus
Москва → Другое

Может, шахматы, или шутеры?

маленькое фото пользователя Illata
Кингисепп → Другое

Початиться, мб подружиться

маленькое фото пользователя Hlorokost
Москва → Другое

Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

маленькое фото пользователя Kapusha
Белгород → Другое

Поддержать разработчика с Пикабу

маленькое фото пользователя Necro_Spider
Ульяновск → Другое

Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам

маленькое фото пользователя Usdmal
Санкт-Петербург → Другое

Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

маленькое фото пользователя JokerDima
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Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.

маленькое фото пользователя Gafi
Москва → Другое

Хочу найти компанию поиграть и пообщаться

маленькое фото пользователя Morti
Москва → Другое

По общаемся, зарубимся в какую нибудь игру) Сериалы, книги.

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