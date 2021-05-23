Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

Москва → Другое По общаемся, зарубимся в какую нибудь игру) Сериалы, книги.

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

Ульяновск → Другое Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам

Москва → Другое Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

Москва → Другое Может, шахматы, или шутеры?

Москва → Другое Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.

Подольск → Другое поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Белгород.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.