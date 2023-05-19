Белгород
Профиль пользователя SashaM
О себе
Замужем. Ищу общение с девушками. Люблю гулять и кататься на велосипеде, но делаю это довольно редко. Настолки люблю, но играю плохо😄 Буду за любой движ, кроме бега, алкоголя, и ночных гуляний. Уо приложении из пикабу
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
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