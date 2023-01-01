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Белгород
Белгород
Профиль пользователя Maximyc
О себе
Я играю на гитаре всякую фигню. Служу по мобилизации. Жду дембеля.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📺 Политика🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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