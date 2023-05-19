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Белгород
Белгород
Профиль пользователя Marusya3
О себе
Привет! Я Маруся! Есть семья, друзья и чувство одиночества, иногда). Ищу подругу 30+! Рада адекватному, зрелому общению на любые темы.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📚 Книги🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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