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Белгород
Профиль пользователя Marusya3

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О себе

Привет! Я Маруся! Есть семья, друзья и чувство одиночества, иногда). Ищу подругу 30+! Рада адекватному, зрелому общению на любые темы.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📚 Книги🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → пообщаться

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Откликнулся 21 участник

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Волгоград → пообщаться

Ищу подружек 🌸

Откликнулся 1 участник

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