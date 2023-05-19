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Белгород
Профиль пользователя Ksusha.177

фото пользователя Ksusha.177

О себе

Учусь на преподавателя, им же и работаю. Люблю активно проводить время, но иногда нравится и лениво погулять, выпить кофе или глянуть фильм☀️

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность
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