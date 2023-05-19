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Белгород
Профиль пользователя Katyshka

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О себе

Слушаю разную музыку, люблю кино и книги, люблю животных.
Иногда хожу в спортзал.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность
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