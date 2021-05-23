Разносторонняя личность: в моём плейлисте преобладают корейские группы (Stray Kids, BTS, Itzy, (G)I-DLE, Blackpink, Dreamcatcher и некоторые другие), большая поклонница текстовых ролевых (с удовольствием расскажу про своих персонажей и о сходствах с ними). В этом мире нет плохих и хороших людей – мы сами сортируем окружающих по их отношению к нам. Если у тебя есть интерес и к геншин импакт – мы точно найдём общий язык. Желаю удачи себе и всем

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

💨 Кальян 🏢 Работа

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