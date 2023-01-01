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Белгород
Профиль пользователя Ignatick

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О себе

Увлекаюсь изучением чего-то нового, по своей натуре химик, получаю вышку)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность
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