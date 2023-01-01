⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Белгород
Белгород
Белгород
Профиль пользователя Ignatick
О себе
Увлекаюсь изучением чего-то нового, по своей натуре химик, получаю вышку)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Другие пользователи из города Белгород
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам