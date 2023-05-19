Белгород

Профиль пользователя Evgen1y

О себе Люблю linux и cli, развиваюсь в сторону DevOps-инженера.

Интересно направление коучинга, инвестирование и финансы.

Изучаю английский язык.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Белгород