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Белгород
Профиль пользователя Evgen1y

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О себе

Люблю linux и cli, развиваюсь в сторону DevOps-инженера.
Интересно направление коучинга, инвестирование и финансы.
Изучаю английский язык.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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