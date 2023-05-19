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Белгород
Люблю linux и cli, развиваюсь в сторону DevOps-инженера.
Белгород
Профиль пользователя Evgen1y
О себе
Люблю linux и cli, развиваюсь в сторону DevOps-инженера.
Интересно направление коучинга, инвестирование и финансы.
Изучаю английский язык.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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