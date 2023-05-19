здравствуй. моя жизнь состоит из множества разнообразных вещей и форм досуга. чаще всего я занимаюсь такими самобытными вещами как работа и учёба. нахожу каким-то боком время на занятие йогой, обычными тренировками дома. сама я 12 лет профессионально занималась танцами, но к сожалению бросила и просто пытаюсь поддерживать тонус мышц и красоту тела в целом. изучаю дополнительно множество направлений деятельности, с которыми возможно свяжу свою жизнь, но я не сильно хочу разглашать все свои планы и идеи на этот счёт. учусь играть на гитаре, акустике, мечтаю когда-нибудь запеть как эми ли и играть на электро гитаре все песни evanescence, но это моя мечта и возможно она сбудется. так же я очень хочу начать путешествовать, но к сожалению я только на пути к тому, чтобы это всё осуществить. я не знаю насколько много я могу здесь рассказать, но и надеюсь я не сильно утомила человека, кто читал до этого места. целую

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Белгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Белгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.