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Белгород
Профиль пользователя Damnbell

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О себе

Я человек простой, я гик, гек (за ночное движения).
ИГРАТ мое основное занятие (мне проще свой стим показать).
Учусь на 4 курсе, специальность "Информационные систмемы и програмирования".
Рост 174, вес 74 (не знаю нормально для меня показатели или нет, ну да пихуй)
А остальное в лс, всем amen break 🖤

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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