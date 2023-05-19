О себе

Я человек простой, я гик, гек (за ночное движения).

ИГРАТ мое основное занятие (мне проще свой стим показать).

Учусь на 4 курсе, специальность "Информационные систмемы и програмирования".

Рост 174, вес 74 (не знаю нормально для меня показатели или нет, ну да пихуй)

А остальное в лс, всем amen break 🖤