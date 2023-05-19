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Белгород
Я человек простой, я гик, гек (за ночное движения).
Белгород
Профиль пользователя Damnbell
О себе
Я человек простой, я гик, гек (за ночное движения).
ИГРАТ мое основное занятие (мне проще свой стим показать).
Учусь на 4 курсе, специальность "Информационные систмемы и програмирования".
Рост 174, вес 74 (не знаю нормально для меня показатели или нет, ну да пихуй)
А остальное в лс, всем amen break 🖤
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино
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