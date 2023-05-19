Люблю Не сильно активный отдых) Могу выбраться на интересные мероприятия. Общение в сети тоже устраивает. Играю в онлайн игры по возможности (иногда просто нет времени) Музыку слушаю любого жанра, но всегда по настроению. Смотрю сериалы, но редко досматриваю если не зацепил. Курю, выпиваю, ругаюсь матом. Люблю(зачёркнуто) Обожаю вкусную еду! (что к сожалению сказывается на фигуре) мечтаю попробовать все кухни мира. Ищу собеседника, друга, подругу. Просто нового человека для общения. Узнать как и чем живут другие люди

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

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