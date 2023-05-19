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Белгород
Белгород
Профиль пользователя artur.klimenkoff
О себе
Уважаю фильмы Тарантино!! Люблю музыку, fingerstyle, гитару, клавишные)) увлекаюсь программированием siemens, cpp
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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