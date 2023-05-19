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Белгород
Профиль пользователя artur.klimenkoff

фото пользователя artur.klimenkoff

О себе

Уважаю фильмы Тарантино!! Люблю музыку, fingerstyle, гитару, клавишные)) увлекаюсь программированием siemens, cpp

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🍷 Алкоголь

События пользователя

Белгород → сходить на мероприятие

Петь в караоке!!!

Белгород → пообщаться

Расскажите про sap!)) на первых порах вы падали в воду?

Участие в других событиях

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Хочу пообсуждать отношения М+Ж

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Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

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