Был в сети сегодня

Расскажите про sap!)) на первых порах вы падали в воду?

Давайте общаться и посмотрим как пойдет

Что думаете про соулмэйтов? Бред или тема?

Очень очень грустно…

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