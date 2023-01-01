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Белгород
Профиль пользователя Anna00

фото пользователя Anna00

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 16 участников

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