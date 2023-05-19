Белгород
Профиль пользователя AlexeyP

фото пользователя AlexeyP

О себе

Читаю книги, в основном фантастику и эзотерику, качаюсь по-тихоньку, ищу с кем можно поболтать, на любые в общем то темы

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Осознанные сновидения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yana_Sinner
Москва → Другое

Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд

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