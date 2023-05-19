О себе

Привет! Меня зовут Калерия, мне 18. Я уже около года живу в Батуми и все это время мечтаю найти классных девочек, чтобы проводить время вместе🥹 Я экстраверт и просто умираю без общения. По поводу интересов мне вообще не принципиально, я люблю все! И выпить в баре и обсудить книгу, сходить в кино или просто классно провести время вместе в парке или в гостях. Буду очень рада, познакомиться как можно в большим количеством людей и завести классных друзей и знакомых!!