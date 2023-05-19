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Батуми
Профиль пользователя Kaleria

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О себе

Привет! Меня зовут Калерия, мне 18. Я уже около года живу в Батуми и все это время мечтаю найти классных девочек, чтобы проводить время вместе🥹 Я экстраверт и просто умираю без общения. По поводу интересов мне вообще не принципиально, я люблю все! И выпить в баре и обсудить книгу, сходить в кино или просто классно провести время вместе в парке или в гостях. Буду очень рада, познакомиться как можно в большим количеством людей и завести классных друзей и знакомых!!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Батуми → прогуляться, перекусить

хочу найти подружек!

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