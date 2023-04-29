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Батуми
Батуми
Профиль пользователя DmitriiF
О себе
Привет! Мне 27 лет. Готов к новым знакомствам, ищу подруг, с парнями общение не складывается😅
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
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