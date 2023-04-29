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Батуми
Профиль пользователя DmitriiF

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О себе

Привет! Мне 27 лет. Готов к новым знакомствам, ищу подруг, с парнями общение не складывается😅

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

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Кто початиться?☺️

Участие в других событиях

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Ищу человека с которым можно пообщаться:)

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Давно ни с кем не знакомилась, но выбора нет, ищу друзей/подруг.

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