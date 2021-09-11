Батайск
Профиль пользователя Zametka

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О себе

Одинокий работяга, скучающий по вечерам

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Батайск → собрать компанию

Общение по вечерам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

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