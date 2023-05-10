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Батайск
❌Нет друзей
Батайск
Профиль пользователя R2012nika
О себе
❌Нет друзей
✅Люблю слушать музыку, 2012 года рождения
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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