О себе

Музыка - это моя жизнь. Это отдельная вселенная слушая её по пути куда либо, а когда сама пою погружаю и людей в эту вселенную. Добрая и отзывчивая девушка с лёгкими бабочками в голове, но а у кого их нет?) Очень буду рада пообщаться и найти новых друзей) Люблю прогулки под ночным небом)))