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Батайск
Батайск
Профиль пользователя Angelik0414
О себе
Музыка - это моя жизнь. Это отдельная вселенная слушая её по пути куда либо, а когда сама пою погружаю и людей в эту вселенную. Добрая и отзывчивая девушка с лёгкими бабочками в голове, но а у кого их нет?) Очень буду рада пообщаться и найти новых друзей) Люблю прогулки под ночным небом)))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
Участие в других событиях
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