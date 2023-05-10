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Батайск
Профиль пользователя Angelik0414

фото пользователя Angelik0414

О себе

Музыка - это моя жизнь. Это отдельная вселенная слушая её по пути куда либо, а когда сама пою погружаю и людей в эту вселенную. Добрая и отзывчивая девушка с лёгкими бабочками в голове, но а у кого их нет?) Очень буду рада пообщаться и найти новых друзей) Люблю прогулки под ночным небом)))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

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Батайск → собрать компанию

Общение по вечерам

Откликнулись 2 участника

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