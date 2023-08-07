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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Zanozilka
О себе
Вдохновение на разных периодах жизни получил из A-ha, назад в будущее, король и шут, преступление и наказание, Hurts. Пишу музыку. Работаю с 1с. Пытаюсь быть человеком.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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