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Барнаул
Профиль пользователя Zanozilka

фото пользователя Zanozilka

О себе

Вдохновение на разных периодах жизни получил из A-ha, назад в будущее, король и шут, преступление и наказание, Hurts. Пишу музыку. Работаю с 1с. Пытаюсь быть человеком.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гуляю в ботаническом саду.

маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Elena11
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

В Ботаническом саду, на против сада из камней,..

Барнаул → прогуляться, перекусить

Месяц назад переехал в Барнаул. Хотелось бы найти друзей по интересам. Погулять.

маленькое фото пользователя Maksum1012
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Пишу музыку, стихи, fl studio. (Хобби). Хотелось бы найти голос.

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Откликнулся 1 участник

Москва → другое

Пишу музыку, стихи, fl studio. (Хобби).

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadin

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогулка по нагорному парку

Откликнулось 9 участников

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