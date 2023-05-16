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Барнаул
Профиль пользователя Yastrebx

фото пользователя Yastrebx

О себе

Слушаю такие жанры как альтернативный рок, металкор, и похожие жанры рока, так же слушаю поп музыку, не люблю реп. Занимаюсь вокалом, пою поп и рок песни, рисую на бумаге и на графическом планшете, люблю онлайн видеоигры, мистику, люблю настольные и текстовые игры в жанре фетнези, фантастика, мультисетинг.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу и общение

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Барнаул → прогуляться, перекусить

Просто живое и интересное общение

Откликнулись 2 участника

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