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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Yastrebx
О себе
Слушаю такие жанры как альтернативный рок, металкор, и похожие жанры рока, так же слушаю поп музыку, не люблю реп. Занимаюсь вокалом, пою поп и рок песни, рисую на бумаге и на графическом планшете, люблю онлайн видеоигры, мистику, люблю настольные и текстовые игры в жанре фетнези, фантастика, мультисетинг.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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