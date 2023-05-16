О себе

Слушаю такие жанры как альтернативный рок, металкор, и похожие жанры рока, так же слушаю поп музыку, не люблю реп. Занимаюсь вокалом, пою поп и рок песни, рисую на бумаге и на графическом планшете, люблю онлайн видеоигры, мистику, люблю настольные и текстовые игры в жанре фетнези, фантастика, мультисетинг.