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Барнаул
Профиль пользователя Ximera.ET

фото пользователя Ximera.ET

О себе

Люблю классическую музыку, прогулки и разговоры о приятном, так же умных людей кто может поделиться знанием и опытом

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан
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